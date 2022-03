Energia: Draghi, 'commissione Ue proporrà piano per coordinare acquisti gas'

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar (Adnkronos) - Per la diversificazione delle fonti energetiche "occorre rapidità. Gli stessi fornitori che contattiamo noi vengono contattati da tanti altri Paesi. La Commissione, al Consiglio europeo, proporrà un piano per coordinare gli acquisti. E' auspicabile che il coordinamento avvenga soprattutto per il gas liquido, lì c'è la possibilità di portare su il prezzo con i Paesi che vanno ognuno per conto loro". Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche al Senato.