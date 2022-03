23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il processo per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea sarà lungo perchè occorre che funzioni, nessuno vuole suggerire procedure accelerate che si rivoltano contro altri membri dell'Ue. Ma la differenza tra avere l'Italia, un Paese fondatore, accanto all'Ucraina per aiutarla e non averla è grande". Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche al Senato.