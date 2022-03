Ucraina: vicepremier Vereshchuk, '4.500 persone evacuate oggi'

23 marzo 2022 a

Milano 23 mar. (Adnkronos) - "Di 9 corridoi verdi pianificati per oggi, ne sono funzionati 7. In totale sono state evacuate 4.554 persone". Lo comunica la vicepremier ucraina e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Irina Vereshchuk nel video pubblicato su Telegram per fare il punto quotidiano sull'evacuazione dei civili dalle zone di guerra.

"Oggi Zaporizhzhia sono arrivati con le proprie auto 2.912 cittadini di Mariupol. Autobus e auto con gli aiuti umanitari arrivati a Berdyansk ieri, invece, sono stati di nuovo bloccati dall'esercito russo. E anche nel centro abitato Vasylivka è rimasta bloccata la colonna con gli aiuti e una cisterna carburante", spiega la vicepremier, annunciando che "domani dovranno essere liberati i nostri soccorritori e gli autisti di autobus che sono stati presi in ostaggio ieri a Mangush".

"I russi - aggiunge - hanno trattenuto per quasi un giorno un'altra colonna con persone evacuate da Pologhe a Zaporizhzhia". Nella regione di Kiev, invece, sono state evacuate oggi circa 900 persone. 672 quelle fatte uscire dal Luhansk, dove sono stati consegnate anche 60 tonnellate di aiuti umanitari.