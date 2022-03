EXPO 2020 Dubai ospita ISALEX 2.0, la prima esercitazione al mondo nel Metaverso a cui partecipano forze dell'ordine

24 marzo 2022 a

- -ISALEX 2.0 coinvolge le squadre delle forze dell'ordine di nove Stati membri dell'International Security Alliance (ISA) per l'esercitazione basata sulla Realtà Virtuale

- 50 esperti di sicurezza si incontrano per tre giorni per affrontare gli scenari di minacce alla sicurezza che coinvolgono la criminalità informatica, i droni e i social media

DUBAI, EAU, 24 marzo 2022 /PRNewswire/ -- In una prima mondiale, l'esercitazione di sicurezza informatica virtuale dell'International Security Alliance (ISA), ISALEX 2.0, è iniziata oggi. Ospitata all'EXPO 2020 di Dubai, sarà la prima esercitazione del suo genere a svolgersi nel Metaverso. Questa simulazione unica mira a rafforzare la sicurezza informatica, garantendo al contempo la disponibilità dei membri dell'ISA ad affrontare le minacce future attraverso soluzioni innovative e rivolte al futuro.

50 rappresentanti dei Ministeri degli interni e delle forze dell'ordine di nove Stati membri dell'ISA parteciperanno a ISALEX 2.0, dove affronteranno diversi scenari di sicurezza reali. I team saranno posizionati in sale operative e in centri di comando e controllo in tutti i paesi partecipanti. Comunicheranno sia nella realtà virtuale che attraverso le tecnologie di videoconferenza. Il ministero degli Interni degli EAU ha istituito una propria sala operativa presso l'Expo 2020.

L'esercitazione è considerata un primo esperimento di sicurezza informatica virtuale, con team che affrontano una varietà di scenari non pianificati che coinvolgono minacce alla sicurezza modellate per simulare la realtà. Gli scenari virtuali e reali richiederanno coordinamento, processo decisionale sotto pressione e una rapida valutazione delle minacce, nonché la mitigazione del rischio. L'esercitazione comprenderà anche la gestione delle crisi in tutte le sue forme, comprese le comunicazioni strategiche attraverso piattaforme tradizionali e social.

Il maggiore Hamad Khatir, Direttore del dipartimento operazioni internazionali del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: "Gli EAU sono in prima linea nell'affrontare le minacce di nuova generazione alla nostra sicurezza, e ISALEX 2.0 segna un entusiasmante passo avanti verso il futuro. Dimostra quanto possa essere cruciale l'esperienza pratica in un ambiente di RV per consentire la formazione in tempo reale delle forze di polizia, facilitare la condivisione di conoscenze e competenze e promuovere la cooperazione internazionale. Oggi portiamo le forze dell'ordine nel metaverso, ma in ultima analisi sarà nel mondo reale che ne raccoglieremo i benefici".

L'ISALEX di quest'anno fa seguito al successo di ISALEX19, ospitato ad Abu Dhabi nel 2019, un esercitazione internazionale congiunta che ha facilitato la condivisione di esperienze e lo scambio di best practice tra i membri dell'ISA. L'edizione del 2019 si è concentrata su lotta al terrorismo, gestione delle crisi e dei disastri, comunicazioni e protezione civile.

L'International Security Alliance (ISA)

Istituita formalmente nel 2017 dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Francia, l'International Security Alliance riunisce i Ministeri degli interni di Bahrein, Israele, Italia, Marocco, Senegal, Singapore, Slovacchia e Spagna e funge da gruppo di lavoro impegnato a proteggere la sicurezza e il benessere delle comunità. L'ISA mira a migliorare la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e i partenariati su questioni di sicurezza globale, come la criminalità organizzata transnazionale, il controllo delle frontiere, la radicalizzazione e l'estremismo violento. Ospitata all'interno del Ministero degli Interni degli EAU, il segretariato dell'ISA è responsabile del coordinamento di tutte le attività, dall'impegno strategico e tecnico di alto livello alle esercitazioni dal vivo, alla formazione e alle operazioni congiunte, consentendo di rispondere in modo dinamico alle minacce alla sicurezza emergenti a livello mondiale.