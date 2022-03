Ucraina: Zelensky a Nato, 'siamo tra Russia e Occidente ma difendiamo i vostri stessi valori'**

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "E' vero che non facciamo parte dell'Alleanza, e non rientriamo nell'ombrello di protezione dell'articolo 5. C'è la sensazione che ci troviamo in una zona grigia tra la Russia e l'occidente ma difendiamo i valori che ci accomunano con voi, e lo facciamo da un mese ormai. E' un mese dell'eroica resistenza, è un mese di sofferenze atroci, un mese delle distruzioni di un paese pacifico". Così il premier dell'Ucraina Volodymyr Zelensky rivolgendosi alla Nato in un discorso pubblicato in un video sul suo canale Telegram.