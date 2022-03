Tennis: Swiatek, 'ho pianto per il ritiro di Barty'

24 marzo 2022 a

Miami, 24 mar. - (Adnkronos) - A Miami si è alzato il sipario sul terzo Wta 1000 della stagione. Tra sorprese, conferme e delusioni, il circuito femminile inizia a pensare al 'dopo-Barty', la numero uno che ieri ha annunciato il ritiro e dalla prossima settimana uscirà di classifica. Iga Swiatek sarà la nuova numero 1 del mondo. “Diventare numero 1 non potrebbe essere altro che qualcosa di speciale -ha detto la polacca in conferenza stampa-. Dopo Indian Wells era un mio obiettivo, non lo nego, ed è molto strano che in due giorni possa essere cambiato tutto. Ero in camera, sul letto, quando un membro del mio team mi ha dato la notizia. Abbiamo parlato un po' analizzando i possibili scenari, poi siamo tornati presto a concentrarci sul torneo e sul lavoro che dovremo svolgere insieme”.

“Rispetto molto la scelta di Ashleigh –ha aggiunto Swiatek– e penso davvero che sia stata coraggiosa ad aver preso questa decisione perché quando la gente si aspetta tanto è difficile fermarsi e mettere la propria felicità al primo posto. Che tutto questo possa essere da esempio non solo per noi tennisti, ma per ogni persona. Ciascuno di noi dovrebbe pensare a ciò che desidera veramente, non a quello che vogliono gli altri. Quando si è atleti professionisti è una presa di posizione difficile da assumere. Faccio ancora fatica a metabolizzare la notizia, non ho potuto fare a meno di piangere. Ho sempre pensato ad Ashleigh come alla giocatrice completa, quanto a fisico, classe e mentalità. La ammiravo e continuerò a farlo. Sono triste adesso, ci mancherà”.