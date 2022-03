Lodi: scuolabus contro auto in sosta, sei bambini contusi

24 marzo 2022 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Sei bambini sono rimasti lievemente contusi a Lodi dopo che lo scuolabus sul quale erano a bordo si è scontrato contro una macchina in sosta. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente, avvenuto alle 8.30, sarebbe dovuto a un malore del conducente, un uomo di 43 anni, che è stato portato all'ospedale di Lodi in codice verde. Sono rimasti lievemente contusi sei bambini fra i sei e gli otto anni, tutti portati in codice verde all'ospedale di Lodi. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti la politica locale, l'Ats, un'automedica e tre ambulanze.