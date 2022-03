Lotta: Europei, Chamizo e Conyedo guidano gli azzurri a Budapest

24 marzo 2022 a

a

a

Budapest, 24 mar. - (Adnkronos) - I lottatori europei si danno appuntamento a Budapest dove da lunedì prenderanno il via i campionati continentali senior di lotta. All'appuntamento che si svolgerà in Unghiera fino a domenica 3 aprile parteciperanno oltre 500 atleti, tra cui i protagonisti delle Olimpiadi e dei Mondiali scorsi. Gli Europei, inoltre, daranno ai lottatori un'altra importante possibilità, dopo la Ranking Yasar Dogu, di conquistare punti ranking, utili nelle posizioni dei gironi dei Campionati del Mondo di settembre.

La delegazione azzurra è composta da 17 lottatori e lottatrici, tra cui Frank Chamizo Marquez, al suo ritorno dopo Tokyo 2020, e Abraham Conyedo Ruano, che si presenta ancora nella categoria dei 125 kg. Oltre ai due atleti olimpici, per lo Stile Libero ci saranno Shamil Omarov (61 kg), Gianluca Talamo (70 kg) e Simone Iannattoni (92 kg). Nella Greco Romana, invece, sono stati convocati Giovanni Freni (55 kg), Ruben Marvice (63 kg), Ciro Russo (77 kg), Matteo Maffezzoli (82 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov (130 kg). Infine, per quanto riguarda la Femminile, sono in partenza Emanuela Liuzzi (50 kg), Morena De Vita (59 kg), Aurora Campagna (62 kg), Eleni Pjollaj (72 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg).

I ragazzi saranno accompagnati dai coaches Massimiliano Saglietti, Pietro Piscitelli e Michele Liuzzi, dai medici Gianluca Camillieri e Valerio Piepoli, dagli arbitri Luca Valentini e Salvatore Pernagallo. Insieme alla squadra anche il Vicepresidente Giovanni Morsiani, il team manager Lucio Caneva e il direttore tecnico Salvatore Avanzato. Le gare inizieranno lunedì mattina ed ogni giornata sarà così strutturata: dalle 11:30 alle 15:00 le qualificazioni e dalle 16:45 alle 17:45 le semifinali; dalle 18:00 alle 21:00 le finali e le premiazioni delle categorie del giorno precedente. Lunedì, dunque, non ci saranno finali e domenica non ci saranno fasi eliminatorie.