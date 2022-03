Ucraina: Zelensky alla Nato, 'avete 20mila carri armati, ve ne abbiamo chiesto l'1%'**

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto i carri armati per eliminare il blocco delle nostre città. Mariupol, Berdyansk, Melitopol e altre città in cui la Russia tiene in ostaggio centinaia di migliaia di persone creando una fame artificiale: manca l'acqua, cibo, manca tutto. Voi avete non meno di 20mila carri armati, l'Ucraina ne ha chiesto 1%". Così Volodymyr Zelensky in un discorso alla Nato. "Ma non abbiamo una risposta chiara e durante la guerra questo è il problema più grande: quando non hai risposte chiare alle richieste d'aiuto".