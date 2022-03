Giochi, Freni (Mef): "Riforma sia condivisa, Ministero lavora per obiettivo comune"

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il Ministero dell'Economia c'è e lavora per un obiettivo comune. Il mio contributo a questo mondo credo possa essere quello di portare una condivisione, perché se ci separiamo, se pensiamo di essere l'uno nemico dell'altro, il sistema imploderà. D'altronde, credo che i valori siano condivisi in quanto non penso che qualcuno dirà mai che i disturbi da gioco d'azzardo non esistano o non vadano prevenuti. Ma la cura la dobbiamo trovare tutti insieme e proprio su questo punto ritengo serva un confronto che non sia sterile e avere una linea", ovvero "tenere in debita considerazione le ragioni da un lato degli operatori, dall'altro dello Stato, ma soprattutto dei cittadini che devono essere tutelati nel migliore dei modi possibili dai disturbi". Così il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni durante l'evento di presentazione a Roma della ricerca condotta da Bva Doxa dal titolo 'Il contrasto ai rischi derivanti dai disturbi da gioco d'azzardo'. L'indagine qualitativa che ha coinvolto gli stakeholders del comparto del Gioco legale e viene illustrata da Sonia Biondi e da Roberta Belli, di Bva Doxa.

Secondo Freni, le riforme vanno portate avanti "tutti insieme": "Operatori ed enti locali parleranno insieme con lo Stato in un'ottica che credo possa essere l'unica possibile e la più virtuosa".