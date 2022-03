Terna, confermata dividend policy, per 2024 e 25 si conferma previsione payout del 75%

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Terna conferma la politiche dei dividendi. Per quanto riguarda la politica dei dividendi, dal 2022 al 2023, sottolinea Terna che oggi ha approvato l'aggiornamento del piano industriale 2021-25, si conferma la previsione di un Cagr del dividendo per azione (Dps) pari all'8%, rispetto al dividendo di competenza dell'esercizio 2021. Per gli anni 2024 e 2025, si conferma la previsione di un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell'esercizio 2023.

I ricavi di gruppo nel 2025 sono previsti in crescita a 3,08 miliardi di euro e l'ebitda a 2,14 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell'arco di Piano di oltre il 4% per i ricavi e di oltre il 3% per l'Ebitda. Nel 2022, in particolare, è previsto che i ricavi crescano a 2,74 miliardi di euro e l'ebitda a 1,9 miliardi di euro. L'utile netto per azione (Eps) si attesterà a 39 centesimi di euro nel 2022 e a 45 centesimi nel 2025, al netto della valorizzazione in corso delle attività internazionali. Lo rende noto Terna dopo che il Cda ha approvato l'aggiornamento del piano industriale 2021-25.