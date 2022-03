Calcio: Giappone e Arabia Saudita qualificate ai Mondiali

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Va sempre più delineandosi il quadro delle squadre qualificate ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar. Se in Europa è arrivato il momento dei play-off, in Asia ci sono le gare decisive della terza fase. Il girone A ha già decretato da tempo le due squadre qualificate: sono l'Iran e la Corea del Sud, che hanno dominato il proprio raggruppamento. Più combattuto, invece, il girone B, con l'Australia che ha provato a insidiare la leadership di Giappone e Arabia Saudita. Questo fino alla penultima giornata, che ha chiuso la corsa ai due posti a disposizione per i Mondiali. Il Giappone, vincendo per 0-2 in Australia, ha regalato a se stessa e all'Arabia Saudita il pass per il Qatar.

La decima e ultima giornata, che si disputerà martedì 29 marzo, sarà quindi ininfluente. Entrambi i gironi hanno infatti decretato le due squadre che voleranno al Mondiale di fine 2022. Iran, Corea del Sud, Giappone e Arabia Saudita vanno ad aggiungersi proprio al Qatar, già qualificato in quanto paese ospitante. Resta un ultimo posto da assegnare per disputare gli spareggi interzona, con altre nazionali del Nord America, del Sud America e dell'Oceania. La qualificazione a quest'ultima fase se la giocheranno le terze classificate dei due raggruppamenti asiatici: nel girone B c'è l'Australia, ancora aperta la contesta nel girone A con Emirati arabi uniti, Libano e Iraq in corsa.