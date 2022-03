Russia: Banca centrale nega incursione hacker Anonymous**

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - La Banca Centrale di Russia (Cbr) non è stata kackerata dal collettivo Anonymous. Lo riferisce l'agenzia Tass riportando le affermazioni del servizio stampa della Cbr, Banca Centrale della Federazione Russa, secondo cui non sarebbe stato violato "nessuno dei sui sistemi informatici". In un tweet diffuso questa mattina il gruppo Anonymous aveva annunciato di essere riuscito a penetrare nel database della Banca di Russia, sottraendo più di 35 mila file che dovrebbero essere pubblicati nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi comunque l'autorità russa per le telecomunicazioni aveva ammesso che il numero di attacchi hacker portati ai siti Web delle istituzioni russe era aumentato di "centinaia di volte" con operazioni "coordinate".