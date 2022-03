Les Roches nomina il nuovo CEO

24 marzo 2022 a

a

a

CRANS-MONTANA, Svizzera, 24 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Les Roches Global Hospitality Education, una delle principali scuole di hospitality management del mondo, ha nominato Carlos Díez de la Lastra come Chief Executive Officer. Eletto dal Consiglio di Amministrazione, succederà alla dott.ssa Christine Demen Meier, che termina la sua carriera professionale. Nei suoi 3 anni alla guida di Les Roches ha raggiunto importanti risultati, come il lancio del centro di innovazione Spark e il nuovo Master in Hospitality Strategy e Digital Trasformation.

Considerato uno dei 150 professionisti del turismo più influenti in Spagna, Carlos Díez de la Lastra ha 25 anni di esperienza nell'istruzione superiore, gli ultimi otto dei quali alla guida del campus di Les Roches a Marbella, dove ha consolidato la leadership dell'istituto in Spagna e la sua espansione su scala internazionale. Prima di unirsi a Les Roches, Díez de la Lastra è stato Vicepresidente di Expansion e General Manager presso l'Università Europea delle Isole Canarie (European University of the Canary Islands) come parte della rete globale di Laureate International Universities.

Carlos Díez de la Lastra ha una comprovata esperienza nello stabilire forti legami con manager e imprenditori del settore. Contribuisce a diversi focus group di esperti, tra cui il comitato creato da Turismo Costa del Sol per affrontare le sfide pandemiche e il comitato di educazione online dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

Farà leva su questa vasta esperienza e rete per posizionare ulteriormente Les Roches in prima linea nella digitalizzazione e nell'innovazione dell'ospitalità, supervisionando l'espansione della rete internazionale di Les Roches, che attualmente comprende un campus in Svizzera (Crans-Montana), uno in Spagna (Marbella) e uno in Cina (Shanghai), con circa 3.000 studenti e un team di 320 dipendenti.

Díez de la Lastra ha conseguito una laurea in economia e scienze aziendali presso l'Università Complutense di Madrid e un master in Business Administration-MBA presso l'IEDE. Ha commentato: "Accolgo con piacere la sfida di guidare una delle migliori istituzioni educative del mondo e di raccogliere la magnifica eredità della dottoressa Christine Demen Meier, che permetterà di iniziare questa nuova promettente fase di Les Roches con una solida base. Ci troviamo in tempi difficili, ma pieni di opportunità nel settore. La formazione non sarà solo un trampolino di lancio per la crescita dell'ospitalità e del turismo, ma anche una fonte di innovazione di molti dei suoi concetti di lunga data. Mi sento fortunato ad avere l'opportunità di guidare questa nuova fase a livello globale con Les Roches".

Ulteriori informazioni sul sito di Les Roches.

Contatto con i media: Anouck Weiss, VP Communication, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773176/Carlos_Diez_Les_Roches_Marbella.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773177/Carlos_Diez_Les_Roches_Marbella.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1474135/LesRoches_Logo.jpg