24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Breve messaggio sui social dell'otto volte campione del mondo, Marc Marquez, alle prese con un nuovo caso di diplopia dopo la terribile caduta nel warm up del Gp di Indonesia: "Oggi non ho voglia di sorridere, ma troveremo il modo per tornare a farlo". Lunedì il 29enne spagnolo avrà la visita decisiva per capire se potrà correre il Gp d'Argentina il 3 aprile.