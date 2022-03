Brescia: primi risultati su cadavere donna smembrato, capelli scuri con tanti tatuaggi

24 marzo 2022 a

a

a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - L'esame autoptico in corso presso l'Istituto di Medicina Legale di Brescia ha restituito i primi elementi utili all'identificazione del corpo della donna fatto a pezzi e trovata domenica scorsa a Paline, lungo la strada provinciale di Borno (Brescia). E' stato confermato il sesso della donna, alta circa 160 cm, dal peso 50/55 kg, con capelli scuri e unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate, con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati.

Diversi i tatuaggi o parte di tatuaggi presenti sul corpo, di seguito indicati: 'step by step' sulla caviglia destra; 'wanderlust' sulla clavicola destra; 'elegance is the' sulla schiena lato destro; una porzione di disegno sul gomito sinistro; la scritta 'be brave' sul gomito sinistro; 'fly' sul polso destro; una 'V' rovesciata sulla coscia destra; 'VV' rovesciate sulla coscia sinistra; 'te' sul dorso della mano sinistra. Tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra e un disegno 'maculato' sul gluteo destro. Non si esclude inoltre la presenza di altri tatuaggi sul corpo della donna.

Gli inquirenti hanno diffuso le presenti informazioni affinché i possibili conoscenti della donna, nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste), possano fornire informazioni utili all'identificazione. Si chiede nel caso di contattare il numero 0364/322800 (centrale operativa del comando compagnia carabinieri di Breno) o recarsi presso gli uffici delle forze dell'ordine".