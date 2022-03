Famiglia: Valente, 'con sentenza Massaro minore viene messo al centro'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "La sentenza della Cassazione sul caso di Laura Massaro farà storia. Non si commentano le sentenze, ma questa definisce con parole chiarissime ciò che era già emerso nella giurisprudenza e nel lavoro della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere.

"Tre -ricorda- i punti imprescindibili, secondo la Cassazione: l'alienazione parentale viene condannata e messa al bando, il superiore interesse del minore viene rimesso al centro anche rispetto al diritto alla bigenitorialità e viene detto che essi non sempre coincidono e che di fronte alla necessità per il bambino di ricostruire un rapporto con il padre bisogna sempre considerare il suo trauma nel distacco con l'unico affetto della mamma. Viene bandito l'uso della forza. In sostanza viene chiarito che se una bambina o un bambino esprime la volontà di stare con la madre si indaga e si mette al centro la sua volontà".

"Il plauso -conclude Valente- va alla magistratura tutta, la nostra fiducia nella giustizia è ben risposta. Grande merito alle avvocate di 'Differenza Donna', che hanno deciso di combattere con competenza e passione questa battaglia fino in fondo".