Ucraina: Draghi, 'profughi dramma umanitario, intervenga Onu'**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "I numeri dei profughi stanno crescendo in maniera impressionante, il dramma umanitario deve essere affrontata a livello non solo europeo ma mondiale, con il coinvolgimento dell'Onu". Lo ha detto il premier Mario Draghi arrivando all'Europa Building per i lavori del Consiglio europeo

Sia nel vertice Nato che nel G7 si è "mostrata un'unità straordinaria degli alleati nel condannare l'aggressione dell'Ucraina", assicura il presidente del Consiglio.