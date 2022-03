Moda: Scarpe & Scarpe, approvata proposta concordataria

24 marzo 2022 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Scarpe & Scarpe comunica "con grande soddisfazione" che i commissari giudiziali hanno attestato l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale, depositata in tribunale lo scorso 10 dicembre 2021, con circa l'87% dei voti favorevoli. In particolare si è ottenuto il 100% di voti favorevoli dai creditori della classe 1 (Agenzia delle Entrate, Dogane, Monopoli e Inps) e quasi l'84% dai creditori della classe 2 (fornitori di prodotti e servizi, banche e factor). In attesa dell'omologa da parte del tribunale di Torino, l'azienda lavora alla realizzazione del piano industriale che sta alla base della proposta concordataria, si sottolinea in un comunicato.

"L'approvazione a larga maggioranza della proposta concordataria da parte dei creditori, rappresenta per Scarpe & Scarpe una dimostrazione di rispetto e fiducia, un passo fondamentale nel percorso che ha visto la società impegnata da quasi due anni, prima nello sviluppo e poi nella implementazione del piano di risanamento e rilancio" ha affermato Cristiano Portas, amministratore delegato di Scarpe & Scarpe. "Nonostante il contesto di mercato fortemente perturbato dagli eventi pandemici, ora aggravato anche dalla guerra e dalla conseguente instabilità geo-politica, che ha causato gravissime ripercussioni sui costi dell'energia, delle materie prime e dei trasporti, stiamo iniziando a vedere i primi frutti del progetto di risanamento strategico e operativo avviato nel giugno 2020. Il risultato del voto dei creditori ci porta a considerare con ottimismo la prospettiva dell'omologa del concordato. Con tutti i colleghi e collaboratori lavoriamo intensamente, ogni giorno, con rinnovato spirito di squadra nella diligente implementazione del piano concordatario".

Il piano concordatario propone il rimborso integrale dei creditori privilegiati, l'adempimento della proposta di transazione fiscale e contributiva ai sensi dell'articolo 182 ter della legge fallimentare e un rimborso fisso per i creditori chirografari pari al 16%, oltre a un possibile earn-out per un ulteriore 4%, basato sulla performance economico - finanziaria della società nell'ultimo anno di piano, e un 2% circa proveniente dalla vendita dei beni messi a disposizione dai precedenti amministratori (Scarpe & Scarpe è controllata al 100% da Sagi Holding i cui azionisti si identificano nella famiglia Pettenuzzo).