Ucraina: Draghi, 'gas in rubli? Violazione contrattuale'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Fondamentalmente è una violazione contrattuale, questo è bene capirlo: i contratti sono considerati violati se questa clausola viene applicata dalla Russia". Così il premier Mario Draghi arrivando all'Europa Building per i lavori del Consiglio europeo, rispondendo a una domanda sulla decisione di Mosca di esigere il pagamento delle forniture di gas in rubli. In ogni caso, puntualizza il premier, di questo argomento "non ne abbiamo discusso" alla riunione del G7, "ne discuteremo probabilmente ora in Consiglio Ue".