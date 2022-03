Famiglia: Boldrini, 'da Cassazione decisione straordinaria'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “Decisione straordinaria, felice per Laura Massaro e per tutte le donne che hanno combattuto contro questo abuso. Grazie ad associazione 'Differenza Donna' per essere sempre al loro fianco”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, commentando così l'ordinanza della Corte di Cassazione di accoglimento del ricorso presentato da Laura Massaro.