Famiglia: Rossomando, 'Pd impegnato per interventi in riforma processo civile'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Le motivazioni della sentenza della Cassazione sul caso Massaro andranno lette e studiate con attenzione. Oggi ricordiamo che nella parte riguardante la famiglia della riforma del processo civile come Partito democratico ci siamo battuti affinché nel delicato spazio della regolamentazione dei rapporti con entrambi i genitori non si possano più usare teorie non scientifiche come l'alienazione parentale e abbiamo previsto che il giudice ascolti il minore, il cui interesse deve sempre essere prevalente. Misure che riteniamo debbano essere parte importante di una materia delicata come il diritto di famiglia". Lo afferma la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.