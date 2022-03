Italia-Turchia: Fratoianni, 'dopo Putin ora Erdogan, cinismo senza confini'

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “L'Italia dopo aver fatto affari per anni con Putin, vedo che ora, a sentire Draghi , si rivolgerà alla Turchia di Erdogan. Ma non era un dittatore? E poi qualcuno lo avrà informato che i parlamentari curdi dell'opposizione sono tutti in galera da anni? Che cinismo senza confini.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio a Bruxelles.

“Vedo poi che Draghi -aggiunge il leader Si- è imperterrito sull'andare avanti per l'aumento delle spese militari, che con la tragedia ucraina non c'entra nulla: solo un favore alle lobby politico-industrial-militari. Vedremo cosa ne diranno quelle forze della maggioranza, che dopo un qualche sbandamento oggi annunciano positivamente la propria indisponibilità su questo punto".