Senato: Fedeli, 'elezione Casellati passo avanti verso concreta parità'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “Quattro anni fa Elisabetta Casellati diventava la prima donna eletta alla seconda carica dello Stato. Un giorno importante per la vita democratica del nostro Paese, un passo avanti molto significativo nel cammino verso la piena e concreta parità iscritta nella nostra Costituzione e in particolare nell'articolo 3". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

“Rivolgo a lei -aggiunge- i miei auguri e il ringraziamento per l'impegno profuso in questi difficili anni alla presidenza del Senato e per il sostegno in particolare su importanti battaglie come non ultima il riconoscimento del cognome materno che, anche grazie al suo lavoro di indirizzo, contiamo trasversalmente di poter approvare entro questa legislatura”.