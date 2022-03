Calcio: Nazionale, Mancini-Bastoni in difesa e tridente Berardi-Immobile-Insigne

24 marzo 2022 a

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - Sarà il romanista Gianluca Mancini a fare coppia al centro della difesa con l'interista Alessandro Bastoni, mentre Giorgio Chiellini va in panchina. Queste le scelte del ct azzurro, Roberto Mancini, per la sfida di playoff con la Macedonia del Nord in programma questa sera al Renzo Barbera di Palermo. Donnarumma in porta con Florenzi ed Emerson esterni, a centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, e tridente Berardi, Immobile e Insigne.