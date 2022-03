Famiglia: Leone (M5S), 'Cassazione smonta accusa alienazione parentale'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Laura Massaro ha vinto la sua battaglia insieme al figlio, è una notizia che mi riempie di gioia perché ho seguito da vicino questo caso e ne ho condiviso le motivazioni". Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vice presidente della commissione d'inchiesta sul Femminicidio di Palazzo Madama.

"La sentenza della Cassazione smonta l'accusa di alienazione parentale, teoria priva di fondamento, e condanna l'uso della forza per allontanare il bimbo dalla mamma. È la conferma dell'orientamento maturato nella commissione Femminicidio al Senato a seguito del lavoro approfondito che abbiamo svolto. L'ordinanza della Corte di Cassazione costituisce un precedente fondamentale che consentirà a tante mamme di non perdere i loro figli per via di accuse infondate. La determinazione di Laura produrrà benefici e affermazione dei diritti per tante altre persone".