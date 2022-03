24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Gli amici o chi la pensa come chi comanda nel periodo, possono essere pagati per partecipare alle trasmissioni tv, mentre gli avversari, i nemici o chi la pensa diversamente, no? Io trovo irritanti, assurdi e pretestuosi i ragionamenti di Orsini ma mi spaventa di più la censura". Così Guido Crosetto su twitter.