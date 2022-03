Gruppo Msc finalizza intesa per aumento di capitale in Moby

25 marzo 2022 a

(Adnkronos) - La famiglia Aponte e la famiglia Onorato "sono felici di comunicare di aver raggiunto un intesa finalizzata ad un aumento di capitale in Moby S.p.a. da parte del gruppo Msc". Lo informa una nota in cui si spiega che "quest'aumento di capitale è finalizzato a saldare Tirrenia in A.S. per consentire l'immediato risanamento del gruppo Moby e nell'interesse dei suoi 6.000 lavoratori". Il gruppo Msc entrerà in Moby con una partecipazione di minoranza.