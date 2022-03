Universitas Libertatis apre 28 center, Silvio Berlusconi guarda al futuro della politica in partnership con Unicusano

25 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 25 marzo 2022. Dopo il boom di richieste di adesione al Corso di Alta Formazione Politica, Universitas Libertatis apre 28 “officine” ovvero centri sul territorio italiano. Un progetto ambizioso, quello del Presidente Silvio Berlusconi e del suo Consigliere Stefano Bandecchi, che non si pone limiti. Avviata anche una campagna pubblicitaria sui maggiori quotidiani nazionali; prossimo passo una programmazione sulla Rai.

A meno di un mese dal lancio della Scuola di Alta Formazione, l'interesse reale e sentito per il mondo della politica e della formazione porta all'apertura di altre sedi sul territorio italiano: ad oggi ben 28 “officine”, centri dove recarsi per richiedere informazioni sui corsi e master, sull'attivazione della tessera studente azzurro e per un supporto nell'iscrizione.

“L' Universitas Libertatis inizia ad aprire le sue sedi, regione per regione, provincia per provincia, comune per comune, come solo i vecchi partiti strutturati del passato sapevano fare, qualcosa che da oltre 30 anni non si vedeva in Italia. -dichiara Stefano Bandecchi, Consigliere personale del Presidente Berlusconi e Presidente del CdA Unicusano -Non eravamo più abituati a vedere investire sulla formazione politica degli italiani. Ecco allora che l'Universitas Libertatis si presenta come una Scuola di Alta Formazione liberale, europeista, atlantista, garantista, democratica. E diventa motore di innovazione e spinta per il futuro di tutta la politica italiana.”

Una vera innovazione nel panorama politico che arriva da un sogno cullato per oltre trent'anni e realizzato grazie alla partnership didattica con l'Università Niccolò Cusano. Sono moltissimi i giovani che stanno aderendo all'iniziativa formativa, più che con l'ambizione di diventare i politici del futuro con la certezza che oggi la politica italiana necessità di un cambiamento.

L'Universitas Libertatis, nata con uno spirito puramente didattico, si sta già trasformando nella sfida politica del futuro perché, riportando la citazione sul sito web della stessa, “se fai piani per la vita, forma ed educa le persone”.

