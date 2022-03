OSS. EUROBET: Formula 1, testa a testa Verstappen – Leclerc per la vittoria del GP dell'Arabia Saudita. Oscar, tra i favoriti c'è Sorrentino

25 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Roma 25 marzo 2022 – In questi giorni il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio ai playoff e qualificazioni per i prossimi mondiali in Qatar. Non mancano però gli appuntamenti da non perdere, tra i quali la Formula 1, che torna in pista domenica 27 marzo con il Gran Premio dell'Arabia Saudita, mentre nella notte di lunedì 28 marzo (ora italiana) si terrà a Los Angeles la 94ª edizione degli Academy Awards, meglio conosciuti come Premi Oscar, il riconoscimento cinematografico più prestigioso al mondo.

La Formula 1 fa tappa a Jeddah. Secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), tanto le qualifiche di sabato 26, quanto la gara vera e propria di domenica 27 vedono favorita la Red Bull Racing guidata da Max Verstappen, già campione del mondo di Formula 1 nel 2021, che raccoglie rispettivamente il 41% e il 45% delle preferenze. Si accosta al pilota olandese la Ferrari di Charles Leclerc, in cerca di conferma dopo la doppietta nel Gran Premio del Bahrein: i pronostici vedono favorito pilota del Cavallino Rampante al 38% ed al 41%. Terza favorita è la Mercedes di Lewis Hamilton, con il 14% nelle qualifiche e il 7% nella gara.

Questo fine settimana i pronostici Eurobet non riguardano solo lo sport, ma anche il cinema. I più appassionati, pronti a fare le ore piccole, potranno infatti seguire la consegna dei Premi Oscar 2022 nella notte tra domenica e lunedì. I risultati dell'Osservatorio Eurobet restituiscono una percentuale netta (48%) di vittoria di Coda come candidato al Miglior Film. The Power of the Dog e Belfast seguono rispettivamente con il 21% e il 9% delle preferenze. Jane Campion risulta favorita per la conquista dell'Oscar alla Miglior Regia con il 59%, seguita dai colleghi Steven Spielberg (11%) e Ryusuke Hamaguchi (10%). Percentuali ancora più definite riguardano la nomina a Miglior Attrice Protagonista: per il 71% degli appassionati Jessica Chastain potrebbe vincere l'ambita statuetta per l'interpretazione in Gli occhi di Tammy Faye. Entrambe al 12%, invece, la veterana Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo) e la new entry Kristen Stewart alias Lady Diana in Spencer. Per l'Oscar al Miglior Attore Protagonista, risulta in testa Benedict Cumberbatch con Il potere del cane (55%), seguito da Will Smith in Una famiglia vincente - King Richard (28%) e Andrew Garfield con tick, tick, Boom! (14%).

Nella categoria Miglior film di animazione Encanto – il 60° classico Disney, già premiato con il Golden Globe e il BAFTA per il Miglior Film d'animazione nel 2022 – con il 49% delle preferenze sfida I Mitchell contro le macchine (35%), premiato come Miglior Film dell'anno agli Annie Awards. A meritarsi il terzo posto per gli appassionati è Luca (12%), il cartone Disney-Pixar del regista genovese Enrico Casarosa. Per il Miglior Film Straniero occhi puntati su È stata la mano di Dio, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, un racconto autobiografico ambientato nella Napoli degli anni '80, la cui vittoria è pronosticata al 62%. Seguono Drive My Car (33%), che trae ispirazione dai racconti brevi dell'autore giapponese Haruki Murakami, e la pellicola norvegese La persona peggiore del mondo (2%).

L'Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

