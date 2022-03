Manageritalia Lombardia, con MITcast2030 dà voce ai giovani italiani sul futuro

25 marzo 2022 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Manageritalia Lombardia, in collaborazione con ZGens, una human factory nata per i ragazzi della generazione Z, lancia MITcast2030, l'iniziativa che dà voce ai giovani italiani sul futuro. I ragazzi tra i 18 e 30 anni, che risiedano in qualsiasi area del Paese, partecipano creando un podcast, da 1 a 5 minuti, in cui si proiettano nel 2030, immaginando il ruolo professionale e il luogo che più sognano.

Descrivono il tipo di lavoro che fanno, l'azienda o il team in cui, o a capo di cui, opereranno, quali saranno i loro compiti ed obiettivi, come saranno il mondo e le persone intorno a loro. Specificano in modo dettagliato come trascorreranno le giornate: dove vivranno? Dove lavoreranno, con quali orari e con quante persone? Come comunicheranno e cosa faranno nel tempo libero?

I giovani si possono candidare fino al 30 giugno al sito www.mitcast2030.it . In palio ci sono esperienze concrete: occasioni di networking utili per intraprendere la carriera desiderata, affiancamento con i manager o i professionisti in linea coi propri interessi, opportunità di stage, borse di studio...

A offrirli aziende ed enti, manager e professionisti, che possono aderire, gratuitamente, come partner e supporter dell'iniziativa. Sta a loro selezionare i podcast in linea con il proprio campo lavorativo e offrire ai ragazzi un'esperienza unica. Così i manager supportano i giovani e collaborano con loro per fare futuro, insieme. L'iniziativa rientra all'interno di Un ponte sul futuro, il progetto di Manageritalia che connette giovani, manager, scuole e aziende. Una vera e propria collaborazione tra generazioni: i giovani ottengono opportunità di valore e le aziende partner traggono nuovi stimoli guardando al mondo del lavoro attraverso lo sguardo dei ragazzi.

Paolo Scarpa, presidente di Manageritalia Lombardia dice: l'adesione di manager e aziende è un'opportunità per “avvicinare i giovani italiani al mondo del lavoro, aumentare la reputazione del proprio brand, attingere a nuove risorse di pensiero e stimoli e porre le basi per nuove strade di incontro domanda-offerta di lavoro”.

Samuele Pacifici, membro di ZGens, è entusiasta dell'iniziativa: “Avere la possibilità concreta di entrare in contatto con chi può fare la differenza per il futuro del Paese mi fa sentire privilegiato e al tempo stesso mi dà carica! Mi piace credere che, insieme a loro, nessun sogno è impossibile!”.