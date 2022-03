Calcio: Dossena, 'non sono tanto convinto che politica debba restare fuori dallo sport'

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Gravina cosa deve fare? Chi ha posti di responsabilità deve mettere in condizione il movimento di esprimere al meglio le cose. Capisco che è un lavoro immenso, ma ci vogliono anche decisioni forti che vanno in contrasto con un mondo che pensa solo a se stesso". Lo ha detto Giuseppe Dossena all'Adnkronos, dopo la sconfitta degli azzurri con la Macedonia del Nord e l'eliminazione dal Mondiale in Qatar. "Io non sono neanche tanto convinto che il mondo della politica debba restare fuori dallo sport, ognuno di noi fa politica, in qualsiasi momento. Allora che qualcuno che è al di sopra di tutto questo movimento, ma che abbia lungimiranza ed equilibrio, metta tutti insieme per decidere assieme come uscirne", ha aggiunto Dossena.