Superlega: Lanciata petizione che esorta l'Ue a difendersi da nuove spinte per la competizione

25 marzo 2022 a

a

a

Londra, 25 mar. (Adnkronos) - È stata lanciata una petizione che esorta l'Unione Europea e i suoi Stati membri a guardarsi dai rinnovati sforzi per avviare una nuova Super League. Football Supporters Europe ha istituito un'iniziativa dei cittadini europei (Eci), invitando le autorità europee a proteggere il modello sportivo esistente basato sul principio del merito sportivo, promozione e retrocessione. Dodici dei migliori club europei hanno annunciato la fondazione di una Super League il 18 aprile dello scorso anno, con l'intenzione che loro, insieme ad altri tre membri fondatori, sarebbero stati membri permanenti nella competizione, protetti dalla retrocessione.

L'opposizione dei tifosi, insieme alla condanna di Uefa, Fifa e persino del governo britannico, ha portato al crollo della nuova competizione entro 72 ore. Tuttavia, la minaccia non è scomparsa, con il presidente della Liga Javier Tebas che ha affermato all'inizio di questo mese che il presidente della Juventus Andrea Agnelli aveva recentemente ospitato le sue controparti del Real Madrid e del Barcellona a Torino per discutere i piani per una rinnovata Super League. Questi tre club stanno anche contestando il diritto della Uefa di bloccare la formazione del campionato e di sanzionare i suoi membri presso la Corte di giustizia europea ai sensi della legge europea sulla concorrenza.

Se la nuova Eci raggiunge il milione di firme, la Commissione europea deciderà quali azioni intraprendere. Oltre all'invito a proteggere il modello sportivo esistente, l'Eci chiede alle autorità europee di riconoscere il valore sociale e la natura specifica dello sport nella società europea e di coinvolgere i fan nelle discussioni per plasmare il futuro a lungo termine dello sport europeo. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nel novembre dello scorso anno secondo cui il progetto Super League era considerato una minaccia alla solidarietà e all'inclusività europea nello sport.