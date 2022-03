Turismo, Garavaglia: "Bisogna ripartire, avviato percorso per piano strategico"

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo visto in poche settimane è cambiato il mondo. I mercati, in generale, ma il mercato anche del turismo cambia e cambierà in modo strutturale. È cambiato il contesto, cambia il contesto in modo strutturale, i costi di energia e trasporti. Motivo per cui abbiamo avviato un percorso, ieri abbiamo fatto una prima riunione con gli assessori regionali e avviato un percorso per la ridefinizione del piano strategico del turismo, bisogna tirare la riga e ripartire, dandoci obiettivi chiari, certi, perché dobbiamo adeguarci al contesto che è cambiato". Lo afferma Massimo Garavaglia, ministro del Turismo in apertura della 'Pollica Digital Week', l'evento organizzato dal Comune di Pollica e Future Food Institute, in programma fino al 31 marzo presso il Castello dei Principi Capano.

"A ottobre faremo l'evento di avvio della redazione di questo piano strategico con tutti gli stakeholders, questo evento è un inizio di questa operazione di brainstorming per capire come dobbiamo reagire a questo mutamento epocale e strutturale. Questa è la prima notizia, il primo messaggio che ci tenevo a trasmettervi" conclude il ministro.