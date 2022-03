25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "L'ambasciatore #Razov che denuncia un giornale per istigazione a delinquere e apologia di reato è il miglior esempio del fatto che la Russia non ha capito la democrazia. Solidarietà a La Stampa, al direttore Massimo Giannini e a tutta la redazione e grazie per il vostro lavoro". Così Lia Quartapelle della segreteria Pd su twitter.