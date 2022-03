Ucraina: Bindi, 'Ue ha qualche responsabilità ma Putin ingiustificabile'

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La guerra? “Una volta accertate le responsabilità del presente, che sono chiare, per il passato forse anche l'Europa qualche responsabilità ce l'ha, ad esempio non aver rispettato fino in fondo i confini della Nato". Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex ministra Rosy Bindi.

"La Russia poteva esser interlocutore non solo per il gas ma anche per la politica, poteva sedere con maggiore autorevolezza all'interno della comunità internazionale. Detto ciò, questi sono solo tentativi di spiegazione, nulla giustifica quello che sta accadendo”.

Chi ha una posizione come la sua spesso viene definito filoputiniano... “Io ho incontrato Putin, al vertice Italia Russia quando ero ministro della Famiglia. Lo abbiamo aspettato per due ore e mezza, si è presentato con tutto quel ritardo e io già per questo l'ho 'battezzato'. Uno che si permette di fare aspettare un governo che ti ospita per due ore e mezza già dice molto sul personaggio”. Secondo lei l'Occidente ha fatto qualcosa per far sentire Putin poco sicuro? “Quantomeno sarebbe stato bene non offrirgli pretesti. Ma questi, lo ripeto, sono tentativi di spiegazioni, non ci sono giustificazioni per quello che sta facendo Putin”.