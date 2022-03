Rugby: Innocenti, 'l'Italia merita di giocare il Sei Nazioni'

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Dopo la nascita dei miei figli, il giorno della vittoria contro il Galles è stato il più bello della mia vita. Siamo tutti felicissimi. L'Italia è tornata alla vittoria dopo 36 partite perse, ed è una bellissima storia di sport. Se fosse stata la sceneggiatura di un film sarebbe stata quella di un bel film di sport. Il gruppo di Kieran Crowley ha cominciato a novembre e dall'inizio c'è stata una crescita continua e costante. Per imparare a vincere bisogna vincere e anche vittoria con Uruguay è stata importante. Poi è arrivato il Sei Nazioni, che è un torneo 'brutale', ma l'Italia merita di giocare nel Sei Nazioni, e tutti quelli che partecipano vogliono che l'Italia resti. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana rugby (Fir), Marzio Innocenti nella conferenza stampa di fine torneo del Sei Nazioni. "La partita di Cardiff è stata quasi perfetta. C'è stato qualcosa di magico nello sport, l'ultima meta è l'essenza del rugby. Il prossimo obbiettivo è quello di essere sempre in grado di vincere la partita quando capita l'occasione, non vuol dire vincerle tutte ma significa esserci. Il futuro è di questi ragazzi, la squadra più girone di questo torneo e affianco a loro c'è l'under20 che ha vinto tre partite nel torneo di categoria. L'intero movimento del rugby deve prendere esempio dalla Nazionale per migliorarsi ogni giorno", ha aggiunto Innocenti.