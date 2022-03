Quirinale: Mattarella, 'Aeronautica militare esempio di dedizione e amor di patria'

25 marzo 2022 a

a

a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Fra tre giorni ricorre l'anniversario della costituzione in forza armata dell'Aeronautica. E' un evento quello di martedì prossimo che rappresenta una tappa di una storia ormai centenaria che ha consolidato valori, ha costruito tradizioni, offerto esempi di grande dedizione e amor di patria". Lo ha detto Presidente Mattarella incontrando una delegazione dell'Aeronautica Militare e il Capo di Stato Maggiore in occasione del 99° anniversario di fondazione.

"L'Aeronautica militare ha saputo costantemente fornire prova eccellente del valore del suo personale" sia "in ambito nazionale" che nel "concorso a missioni di pace e sicurezza" nel mondo. "La Repubblica è grata a quanti sia in Italia che all'estero partecipano con abnegazione a questo compito. Desidero sottolineare in particolare lo straordinario impegno sviluppato con coraggio e professionalità che ha condotto al successo dell'operazione 'Aquila omnia' per l'evacuazione dall'Afghanistan per il rientro dei nostri militari e di tanti civili afgani".

"L'Aeronatica con il suo dinamismo è impegnata in un ulteriore e continuo miglioramento delle capacità per fronteggiare sfide continue e quasi sempre impreviste a cui si uniscono oggi quelle legate alle dimensioni cyber e a quelle dello spazio".