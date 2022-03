Energia: Draghi, 'gas in rubli? Violazione contratti, non ci aspettiamo riduzione forniture'

25 marzo 2022 a

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) - "Confermo che" la richiesta russa sul pagamento in rubli di gas "viene considerata una violazione dei contratti esistenti, che specificano che il pagamento debba essere in euro o in dollari. Ora la Commissione vedrà gli aspetti legali. Non ci aspettiamo comunque una riduzione delle forniture" da parte di Mosca. Così in conferenza stampa il premier Mario Draghi.

"A riprova di come la Russia usi il suo potere di mercato, che dovremmo usare noi che siamo il maggior acquirente - nota Draghi- sta nel fatto che ha imposto il pagamento in rubli per Gazprom, che esporta gas coi tubi, ma non per la società che produce gas liquido, perché il gas liquido si può comprare ovunque".