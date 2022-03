Energia: Draghi, 'Commissione Ue esplorerà opzioni, compreso price cap'

25 marzo 2022 a

a

a

Bruxelles, 25 mar.(Adnkronos) - "Sull'energia sono stati esaminati diversi aspetti, sono state presentate diverse azioni, discusse nel dettaglio. La situazione di partenza nei vari paesi è molto diversa, la presidente Von der Leyen ha fatto vedere queste diversità. Una discussione non semplice di fronte a un aumento dei prezzi di tale portata, vista nei giorni scorsi, quindi importante non sia stata divisiva" perché si va "verso decisioni da prendere insieme". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Bruxelles.

"Siamo soddisfatti dalle conclusioni. E' stato fatto il punto su alcune misure, da noi alcune già prese, come il sostegno alle famiglie e alle imprese, la tassazione di profitti straordinari delle società produttrici, e anche la possibilità di mettere tetto al prezzo del gas. Si è deciso che la Commissione discuterà queste opzioni con gli stakeholder, dunque con le grandi società, che parteciperanno a un Consiglio dell'energia, dei ministri europei, prenderanno parte alla discussione" per arrivare " a maggio con delle proposte".