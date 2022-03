Ucraina: Lagarde, 'richiesta Russia su pagamenti rubli è per paralisi sistema'**

25 marzo 2022 a

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - " Le misure adottate" in risposta all'invasione dell'Ucraina "in particolare quelle sugli asset hanno 'tagliato le ali' alla Banca centrale russa". Lo sottolinea in un'intervista alla Cnn la presidente della Bce Christine Lagarde. "Penso che le aspettative di pagamenti in rubli siano un tentativo di rispondere alla paralisi inflitta" dalle sanzioni.

Alla luce dei tentativi di diversificare le forniture, soprattutto quelle energetiche, la Lagarde ha affermato: "Penso che la globalizzazione vista finora sarà riconsiderata, anche a livello di imprese, per evitare una dipendenza eccessiva e così garantire la sicurezza dei mercati e delle forniture".