Milano 25 mar. (Adnkronos) - "Le forze armate ucraine continuano a combattere il nemico in tutte le direzioni e così facendo fanno capire al governo russo che bisogna parlare in maniera costruttiva. Parlare urgentemente e onestamente, per raggiungere risultati e non perdere tempo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensk in un passaggio dell'ultimo video pubblicato su Telegram.