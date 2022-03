Milano: lite in strada degenera, gravissimo 22enne colpito con coccio bottiglia

26 marzo 2022 a

Milano 26 mar.(Adnkronos) - Un 22enne in pericolo di vita e un 34enne arrestato per tentato omicidio: questo il risultato di una lite in strada finita male questa notte a Milano, in via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia.

I carabinieri della Compagnia Milano Duomo, mentre passavano per la vicina via Lecco, sono stati allertati e hanno così potuto rintracciare e arrestare l'aggressore, che indossava ancora i vestiti sporchi di sangue. Si tratta di un cittadino somalo, con regolare permesso di soggiorno in Italia e precedenti di polizia.

Il 34enne, al culmine di una lite per futili motivi, ha impugnato un coccio di bottiglia e colpito al collo un giovane connazionale, anche lui titolare di foglio di soggiorno e gravato da precedenti di polizia per interruzione di pubblico servizio.

La vittima, immediatamente soccorsa da alcuni passanti, è stata rianimata sul posto da personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è sottoposta a intervento chirurgico per choc emorragico causato dalla profonda ferita da taglio nella parte sinistra del collo. Il 22enne è ancora in pericolo di vita.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti per i rilievi anche i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano.