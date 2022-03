26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Da quindici anni non è più con noi. Una mancanza che pesa, oggi come non mai. Per le sue idee, sempre due passi oltre l'orizzonte che noi riuscivamo a vedere. E per il suo coraggio, ineguagliabile. #Andreatta @AgenziaAREL". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter a quindici anni dalla scomparsa di Beniamino Andreatta.