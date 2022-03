Giustizia: Pecorella, 'magistratura fa politica, detta le regole e crea norme al posto dei politici'

26 marzo 2022 a

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "La magistratura fa politica, detta le regole, anche morali, crea norme al posto del parlamento. I politici si occupano della magistratura, fanno incontri con i giudici, si spartiscono i posti di potere". E' la denuncia di Gaetano Pecorella, ex deputato ed ex Presidente dell'Unione Camere penali, intervenendo a Palermo a un incontro sui trent'anni di Tangentopoli. "Ma è stata la fine della credibilità della politica e l'avvento di una specie di dittatura tecnologica, del tecnico - dice - basta vedere che per la prima volta un tecnico governa con il consenso di tutti i partiti. Forse non è tutta colpa di Mani pulite ma le sue responsabilità sono molto gravi". E conclude: "Ha ancora senso oggi, di fronte all'impunità di chi provoca migliaia di morti parlare dei diritti dell'uomo o è esercizio accademico? Ha ancora senso".