Ucraina: InformNapalm, 'russi si preparano a usare il Sarin'**

26 marzo 2022 a

a

a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La Russia si prepara a usare veleni e altre sostanze chimiche contro gli ucraini, mentre agli ufficiali razzisti vengono dati degli antidoti". Lo sostengono gli analisti volontari di InformNapalm, citati su Telegram da Ukraine Now, che avrebbero prove che all'esercito russo sono stati dati antidoti a determinati tipi di veleno, incluso l'agente nervoso paralizzante 'Sarin'. Il 20 marzo, sarebbero state rilasciate fiale con atropina al personale di comando delle forze d'invasione della Federazione Russa. L'atropina si usa come antidoto per l'avvelenamento chimico.