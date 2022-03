M5S: Conte, 'se voto su di me risicato pronto a lasciare, ma se forte cose cambieranno'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Chiedo nuovamente la vostra fiducia e non mi interessa prendere il 50,1% dei voti. Anzi, vi dico che se il risultato fosse così risicato, sarei il primo a fare un passo indietro. A fronte di un risultato di misura, lascerei il Movimento che ha bisogno di una leadership forte. Ma in caso di una riconferma decisa, le cose inevitabilmente cambieranno". Così Giuseppe Conte in un video sui social in vista del voto di domani e dopo sulla leadership e struttura M5S.