Calcio: Mihajlovic, 'spero tempi siano brevi ma salterò alcune partite'

26 marzo 2022

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - "Spero che i tempi siano brevi. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Ho già fatto allestire però nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra h24… Dagli allenamenti a tutto il resto". Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa a Casteldebole, sede del centro sportivo rossoblù, dove ha annunciato che la leucemia che lo aveva colpito oltre due anni fa è tornata a farsi viva e che per questo dovrà ricoverarsi nuovamente in ospedale.

"L'inizio di questo 2022 non è stato fortunato, ma non dobbiamo piangerci addosso né io né la squadra, è nelle difficoltà che si misura il coraggio e la capacità di reazione degli uomini -aggiunge il tecnico serbo-. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Io lotterò come sempre insieme a loro e so che loro lotteranno anche per me. Sono bravi ragazzi e bravi giocatori. Chiedo ai meravigliosi tifosi del Bologna di sostenerli e aiutarli. Che sia sul campo di allenamento di Casteldebole, al Dall'Ara, in trasferta o in una stanza di ospedale, noi non molliamo di un centimetro. Risaliremo in classifica e io tornerò presto qui, con la squadra e con tutti voi. Ringrazio anche il presidente, la società e i dirigenti per l'affetto e la vicinanza".