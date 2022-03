M5S: Conte, 'non posso accettare che al nostro interno ci sia chi rema contro'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Non sono stati mesi facili, stiamo dando vita a un M5S che si rinnova e non perde i suoi valori. E' un cambiamento che ha incontrato anche al nostro interno delle resistenze, ha prodotto alcuni malumori e distinguo. Questo ha offerto al nostro esterno l'immagine di un M5S diviso, litigioso, contraddittorio invece di un M5S che rema tutto unito nella stessa direzione". Così Giuseppe Conte in un video sui social in vista del voto di domani e dopo sulla leadership e struttura M5S.

Tutto ciò "ha richiesto una dose aggiuntiva di pazienza. Ora però non possiamo più permetterci questa debolezza. Le sfide che ci attendono, ci impongono di essere uniti e compatti. Io non posso accettare che ci sia chi rema contro le nostre battaglie e le nostra azione politica, non posso consentire che, a fronte dello sforzo di molti, ci sia chi proprio al nostro interno lavora per interessi propri".