Calcio: Mihajlovic, 'chiedo il rispetto della mia privacy nel periodo della terapia'

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - "Ho solo una richiesta da fare: quella di rispettare il mio diritto alla privacy nel tempo che sarà necessario per la terapia. Parlate pure di Mihajlovic allenatore e del suo Bologna in campo, ma lasciate l'uomo Sinisa alle sue esigenze. Grazie a tutti, ci vediamo presto e sempre Forza Bologna!". L'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic chiude così la conferenza stampa, dal centro sportivo di Casteldebole, nella quale ha annunciato che la leucemia che lo aveva colpito oltre due anni fa è tornata a farsi viva e che per questo dovrà ricoverarsi nuovamente in ospedale.